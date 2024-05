Όπως μετέδωσαν οι Times, η FIFPro, η παγκόσμια ένωση ποδοσφαιριστών, απειλεί με μηνύσεις τη FIFA σε περίπτωση που όντως διεξαχθεί το νέο διευρυμένο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων στις ΗΠΑ το καλοκαίρι του 2025.

Περνούν στην αντεπίθεση οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές! Το νέο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, το οποίο είναι προγραμματισμένο για το καλοκαίρι του 2025 (15/06 - 13/07) στις ΗΠΑ και θα περιλαμβάνει 32 ομάδες από όλον τον πλανήτη έρχεται για να ταράξει ακόμα περισσότερο τα νερά στο ήδη επιβαρυμένο καλεντάρι και οι ίδιοι οι παίκτες δεν δείχνουν διατεθειμένοι το αφήσουν να συμβεί.

Όπως μετέδωσαν οι Times, η FIFA έχει να διαχειριστεί τη δυσαρέσκειά τους για το νέο εκτεταμένο φορμάτ της διοργάνωσης. Μάλιστα, τόσο η FIFPro, η παγκόσμια ένωση επαγγελματιών ποδοσφαιριστών, όσο και ο World Leagues, ο παγκόσμιος οργανισμός πρωταθλημάτων, έχουν απειλήσει τη FIFA με ποινικές διώξεις σε περίπτωση που το τουρνουά λάβει χώρα με αυτές τις συνθήκες.

🔺 EXCLUSIVE: Fifa is facing an unprecedented backlash against its new 32-team Club World Cup with the international players’ union, Fifpro, and the World Leagues organisation threatening legal action if it goes ahead as planned



