Έπειτα από έξι χρόνια, το βραβείο του παίκτη του μήνα της Premier League κατέληξε σε χέρια ποδοσφαιριστή της Τσέλσι με τον Κόουλ Πάλμερ να κερδίζει τον τίτλο για τα όσα έκανε τον Απρίλιο.

Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Ο Κόουλ Πάλμερ κέρδισε το βραβείο του παίκτη του μήνα της Premier League για τον Απρίλιο. Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός της Τσέλσι τα «έσπασε» τον περασμένο μήνα στην Premier League και κατέκτησε το βραβείο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή του Απριλίου.

Ο Πάλμερ έκανε έναν εκπληκτικό μήνα, μετρώντας 7 γκολ και 1 ασίστ σε αυτό το διάστημα. Είχε ένα χατ τρικ απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ενώ πέτυχε και τέσσερα γκολ απέναντι στην Έβερτον. Αναμενόμενα αναδείχθηκε ο παίκτης του μήνα και κατέκτησε το βραβείο.

You're looking at April's @PremierLeague Player of the Month winner. 🥶🏆 pic.twitter.com/uLdeMLIzQs — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 10, 2024

Αυτό ήταν και το πρώτο βραβείο παίκτη του μήνα στην Premier League που κατέληξε σε ποδοσφαιριστή της Τσέλσι έπειτα από έξι χρόνια! Τελευταίος «μπλε» που αναδείχθηκε παίκτης του μήνα στο αγγλικό πρωτάθλημα ήταν ο Εντέν Αζάρ τον Σεπτέμβριο του 2018! Από τότε πέρασαν 2.031 ημέρες, με τον Πάλμερ να βάζει τέλος στο σερί αυτό.

The first Chelsea player to win the #PL Player of the Month award since Eden Hazard in September 2018. 💫 pic.twitter.com/Lp0kXWT97U — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 10, 2024

⚽ Seven goals

🎯 One assist



A month to remember for Cole Palmer! pic.twitter.com/zuKF0ViQfu May 10, 2024

Από την άλλη, προπονητής του μήνα αναδείχθηκε ο Σον Ντάις της Έβερτον η οποία συγκέντρωσε τον Απρίλιο 13 βαθμούς και ουσιαστικά εξασφάλισε την παραμονή της στην Premier League.