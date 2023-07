Στη Σαουδική Αραβία φαντάζει το μέλλον του Ριγιάντ Μαχρέζ, με τον Αλγερινό να βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με την Αλ Αχλί.

Προς το τέλος της φαίνεται πως πλησιάζει η θητεία του Ριγιάντ Μαχρέζ στη Μάντσεστερ Σίτι. Εδώ και εβδομάδες άλλωστε ο Αλγερινός επιθετικός βρίσκεται σε επαφές με την Αλ Αχλί για να μετακομίσει στη Σαουδική Αραβία, ένα σενάριο που με την πάροδο του χρόνο κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δυο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις και όλα δείχνουν πως είναι πολύ κοντά σε οριστική συμφωνία για την άμεση έναρξη της συμφωνίας τους.

Προς το παρόν πάντως στα γραφεία της Μάντσεστερ Σίτι δεν έχει καταφτάσει κάποια επίσημη πρόταση από τους Σαουδάραβες, οι οποίοι πρωτίστως θέλουν να κλείσουν το deal με τον Αλγερινό και ύστερα να ασχοληθούν με τους Citizens.

Al Ahli are pushing to get Riyad Mahrez deal done. Talks advancing on player side since June — as he’s prepared to accept Al Ahli bid 🇸🇦🇩🇿



…but Man City are still waiting to get official proposal and documents, key stage before booking medical.



It will be discussed next week. pic.twitter.com/pb6PgpJZIU