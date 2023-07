Παίκτης της Άρσεναλ είναι με κάθε επισημότητα ο Γιούριαν Τίμπερ, με την ομάδα του Λονδίνου να ανακοινώνει την απόκτησή του από τον Άγιαξ αντί του ποσού των 45 εκατομμυρίων ευρώ.

Την δεύτερη καλοκαιρινή της προσθήκη ανακοίνωσε η Άρσεναλ, η οποία μετά τον Χάβερτς προχώρησε και στην απόκτηση του Γιούριεν Τίμπερ με πενταετές συμβόλαιο από τον Άγιαξ.

H μεταγραφή ενός ακόμη κεντρικού αμυντικού παρέμενε για καιρό σε πρώτο πλάνο για τον Μικέλ Αρτέτα, με τους Λονδρέζους να του εκπληρώνουν την επιθυμία και να σφραγίζουν το deal για τον 22χρονο στόπερ.

Σύμφωνα μάλιστα με τα ρεπορτάζ στην Αγγλία, η Άρσεναλ χρειάστηκε να βάλει αρκετά βαθιά το χέρι στην τσέπη, μιας και το συνολικό ποσό της μεταγραφής ανέρχεται στα 45 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους.

Σειρά πλέον στις ανακοινώσεις αναμένεται να πάρει ο Ντέκλαν Ράις, με τον... γκουρού των μεταγραφικών, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, να επιβεβαιώνει πως το deal έχει ολοκληρωθεί πρακτικά με τη Γουέστ Χαμ για τη μετακίνησή του στο «Emirates».

Welcome to The Arsenal, Jurrien Timber 🤩