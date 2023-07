Άκυρο στα χρήματα της Σαουδικής Αραβίας και της Αλ Ιτιφάκ έριξε ο Τζόρνταν Χέντερσον, ο οποίος δείχνει πλήρως αφοσιωμένος στις υποχρεώσεις του με τη Λίβερπουλ.

Αιώνια πιστός στη Λίβερπουλ δηλώνει ο Τζόρνταν Χέντερσον! Ακόμα κι αν πλέον βαδίζει προς τη δύση της καριέρας του, ο Άγγλος μέσος δεν κοιτάει τα πλουσιοπάροχα συμβόλαια των Αραβών και αντ΄αυτού δείχνει να αποφασισμένος να παραμείνει στους Reds.

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει δημοσίευμα από την Αγγλία, το οποίο αποκαλύπτει πως ο αρχηγός της ομάδας του Μέρσεϊσαϊντ έριξε «άκυρο» στην Αλ Ιτιφάκ του Στίβεν Τζέραρντ καθώς θέλει να συνεχίσει να αγωνίζεται με την κόκκινη φανέλα.

Όπως άλλωστε προσθέτουν οι Άγγλοι στις πληροφορίες τους, ο Χέντερσον παράλληλα θεωρεί πως η παραμονή του στην Premier League του εξασφαλίζει περισσότερες πιθανότητες για μια κλήση στην εθνική Αγγλίας για το Euro 2024 που θα διοργανωθεί το επόμενο καλοκαίρι.

Ο όρκος πίστης του πάντως στη Λίβερπουλ δεν σημαίνει και μια εγγυημένη θέση στο βασικό σχήμα, μιας και ο Γιούργκεν Κλοπ ήδη έχει βάλει μπρος την επιχείρηση... ανάπλασης της μεσαίας γραμμής με τις προσθήκες των Μακ Άλιστερ και Σομποσλάι.

