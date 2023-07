Τον Μπερνάρντο Σίλβα... γλυκοκοιτάζει η Αλ Χιλάλ, η οποία, σύμφωνα με το CBS, προτίθεται να προσφέρει στη Μάντσεστερ Σίτι 70 εκατ. ευρώ για τη μεταγραφή του και άλλα 150 στον ίδιο για τρία χρόνια.

Δεν έχει... σταματημό η Αλ Χιλάλ! Η σαουδαραβική ομάδα που ήδη έχει ανακοινώσει τον Ρούμπεν Νέβες και εμφανίζεται πολύ κοντά στον Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς είναι αποφασισμένη να φτιάξει μια μεσαία γραμμή... όνειρο, προσγειώνοντας στη Μέση Ανατολή και τον Μπερνάρντο Σίλβα.

Ο Πορτογάλος, το μέλλον του οποίου στη Μάντσεστερ Σίτι είναι αβέβαιο, αποτελεί τον βασικότερο στόχο της Αλ Χιλάλ πλέον με την πρωταθλήτρια Σαουδικής Αραβίας έτοιμη να επενδύσει για χάρη του 220 εκατομμύρια ευρώ!

Για την ακρίβεια, σύμφωνα με το CBS, αναμένεται να καταθέσει πρόταση 70 εκατομμυρίων στους Πολίτες, ενώ στον 28χρονο έχει... τάξει βασιλικό τριετές συμβόλαιο το οποίο θα εκτόξευε τις απολαβές του στα 50 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο.

Al Hilal ready to pay €70m to Manchester City for Bernardo Silva, who would be offered salary package of €50m a year. Agreement close between all parties for Sergej Milinkovic-Savic too.



