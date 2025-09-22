Ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα ψηφίστηκε ως ο κορυφαίος γκολκίπερ στον κόσμο στη Χρυσή Μπάλα, εξαργυρώνοντας τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις στη Ευρώπη με τη φανέλα της Παρί.

Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα, ο κορυφαίος γκολκίπερ στον κόσμο! Την περσινή περίοδο φύλακας άγγελος και καταλύτης στο δρόμο της Παρί προς το τρεμπλ, φέτος σε μια νέα περιπέτεια προστατεύοντας τα δίχτυα της Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Ιταλός γκολκίπερ έκανε μια εξαιρετική περσινή σεζόν και με ορισμένες επεμβάσεις του κράτησε ζωντανό το όνειρο των Παριζιάνων προς το ιερό δισκοπότηρο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, το οποίο και σήκωσε στον ουρανό του Μονάχου.

Κορυφαίοι ανταγωνιστές του για το βραβείο ήταν οι Άλισον Μπέκερ, Γιαν Ζόμερ, Τιμπό Κουρτουά και Γιασίν Μπόνο που έμειναν πίσω ωστόσο στην ψηφοφορία και συμπλήρωσαν κατά σειρά την πρώτη πεντάδα. Στην πρώτη δεκάδα βρέθηκαν επίσης τα ονόματα των Νταβίντ Ράγια, Γιαν Όμπλακ, Εμιλιάνο Μαρτίνες, Λούκας Σεβαλιέ και Ματς Σελς.