Ντοναρούμα: «Κέρβερος» ο Ιταλός και κορυφαίος γκολκίπερ στον κόσμο!
Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα, ο κορυφαίος γκολκίπερ στον κόσμο! Την περσινή περίοδο φύλακας άγγελος και καταλύτης στο δρόμο της Παρί προς το τρεμπλ, φέτος σε μια νέα περιπέτεια προστατεύοντας τα δίχτυα της Μάντσεστερ Σίτι.
Ο Ιταλός γκολκίπερ έκανε μια εξαιρετική περσινή σεζόν και με ορισμένες επεμβάσεις του κράτησε ζωντανό το όνειρο των Παριζιάνων προς το ιερό δισκοπότηρο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, το οποίο και σήκωσε στον ουρανό του Μονάχου.
Κορυφαίοι ανταγωνιστές του για το βραβείο ήταν οι Άλισον Μπέκερ, Γιαν Ζόμερ, Τιμπό Κουρτουά και Γιασίν Μπόνο που έμειναν πίσω ωστόσο στην ψηφοφορία και συμπλήρωσαν κατά σειρά την πρώτη πεντάδα. Στην πρώτη δεκάδα βρέθηκαν επίσης τα ονόματα των Νταβίντ Ράγια, Γιαν Όμπλακ, Εμιλιάνο Μαρτίνες, Λούκας Σεβαλιέ και Ματς Σελς.
Here is the 2025 Yachine Trophy full ranking! 🧤— Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025
1️⃣ Martínez Emiliano
2️⃣ Simón Unai
3️⃣ Lunin Andriy
4️⃣ Donnarumma Gianluigi
5️⃣ Maignan Mike
6️⃣ Sommer Yann
7️⃣ Mamardashvili Giorgi
8️⃣ Costa Diogo
9️⃣ Williams Ronwen
1️⃣0️⃣ Kobel Gregor#TrophéeYachine #ballondor pic.twitter.com/RTSANI8Lbh
