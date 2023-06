Η Αλ Χιλάλ ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Ρούμπεν Νέβες με 55 εκατομμύρια ευρώ από τη Γουλβς, με τον Πορτογάλο να υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας έως το 2026.

Η Αλ Χιλάλ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ρούμπεν Νέβες, ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Σαουδάραβες!

Ο 26χρονος αμυντικός μέσος είναι ακόμη ένα hot όνομα που μετακομίζει στο ποδόσφαιρο της Σαουδικής Αραβίας αυτό το καλοκαίρι. Από την άλλη πλευρά η Γουλβς με την πώληση του, θα βάλει στα ταμεία της 55 εκατ. ευρώ.

Ο Νέβες αγωνιζόταν επί έξι χρόνια στην Premier League και τη Γουλβς όπου πέτυχε έξι γκολ σε 35 συνολικά αγώνες την περασμένη σεζόν.

«Από τους λύκους στην μεγαλύτερη ομάδα της Ασίας», έγραψε στην ανακοίνωσή της η Αλ Χιλάλ.

🎬 From the “Wolves” to the biggest team in Asia 💙#AlHilal



pic.twitter.com/GRoy0f0STN