Δεν σταματά να... παρτάρει ο Γκρίλις: Ανέλαβε χρέη DJ σε νυχτερινό κέντρο της Ίμπιζα! (vid)

Για ακόμη μια φορά, ο Τζακ Γκρίλις έδειξε την αγάπη του για τα πάρτι και τη νυχτερινή ζωή, παίρνοντας θέση πίσω από την κονσόλα κατά τη διάρκεια εξόδου του σε club της Ίμπιζα.

Δεν έχουν σταματημό τα πάρτι για τον Τζακ Γκρίλις! Ο εξτρέμ των 100 εκατομμυρίων έγινε το επίκεντρο της κριτικής μετά το σπουδαίο τρεμπλ της Μάντσεστερ Σίτι καθώς απόλαυσε τη συγκεκριμένη επιτυχία καταναλώνοντας... λίτρα αλκοόλ.

Όπως φαίνεται ωστόσο, τα τεντωμένα προς το πρόσωπό του δάκτυλα δεν τον απασχόλησαν και ιδιαίτερα αφού ο ίδιος εξακολουθεί να το... ζει και στις διακοπές του. Μάλιστα, ο Γκρίλις που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Ίμπιζα ανέλαβε χρέη DJ σε πάρτι ενός νυχτερινού κέντρου χορεύοντας και χοροπηδώντας ασταμάτητα.

🎧 🎶 Jack Grealish behind the decks at Ibiza nightclub Hi with DJ Fisher.. #ManCity pic.twitter.com/2D6WWhsU5D