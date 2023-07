Η Μίλαν και η Τσέλσι βρίσκονται πλέον πολύ κοντά σε συμφωνία για την μεταγραφή του Αμερικανού εξτρέμ, Κρίστιαν Πούλισικ.

Ακόμα ένας ποδοσφαιριστής της Τσέλσι βρίσκεται στην έξοδο. Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις η Μίλαν βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με του Λονδρέζους για την απόκτηση του Κρίστιαν Πούλισικ.

Οι Ροσονέρι τα έχουν βρει με τον διεθνή εξτρέμ και πλέον υπάρχει πρόσφορο έδαφος και με τους Μπλε. Η νέα προσφορά των Ροσονέρι είναι στα 22 εκατομμύρια ευρώ και φαίνεται πως είναι κόντα στην «χρυσή τομή».

Η Τσέλσι είχε αγοράσει τον Αμερικανό winger από την Ντόρτμουντ αντί 64 εκατομμυρίων ευρώ. Συνολικά με τους Μπλε μετράει 145 εμφανίσεις, 26 γκολ και 21 ασίστ. Την σεζόν που ολοκληρώθηκε μέτρησε 30 συμμετοχές, ένα γκολ και δυο ασίστ.

