Ο Γιάγια Τουρέ αποκάλυψε ότι η Μάντσεστερ Σίτι αγνόησε τις εκκλήσεις του για την απόκτηση του Σάντιο Μανέ, όταν ο Σενεγαλέζος σταρ έλαμπε στη Σαουθάμπτον.

Ο Σαντιό Μανέ εξασφάλισε τελικά μια μεταγραφή με πολλά χρήματα μακριά από το St Mary's, αλλά αυτή η συμφωνία - που έγινε το 2016 - τον οδήγησε στο «Άνφιλντ» και τη Λίβερπουλ και όχι στο «Έτιχαντ» και την Μάντσεστερ Σίτι όπως συμβούλευε τους Πολίτες ο Γιάγια Τουρέ. Ο Σενεγαλέζος επιθετικός που εν τέλει κατέκτησε το Champions League και την Premier League με τους Reds θα μπορούσε να βοηθήσει τους «γαλάζιους» του Μάντσεστερ αν εκείνοι είχαν ακούσει τις συμβουλές του Ιβοριανού σούπερ σταρ Γιάγια Τουρέ.

Ο θρύλος της Σίτι δήλωσε στο BBC Match of the Day Africa: «Πάντα ήθελα να παίξω μαζί του [με τον Μανέ]. Όταν ήμουν στη Σίτι, την εποχή που ήταν στη Σαουθάμπτον, τον εκτιμούσα πολύ και ζητούσα από κάποιους ανωτέρους μου να τον υπογράψουν. Αλλά δεν συνέβη. Μετά από αυτό ο Κλοπ είχε τη ματιά να τον πάρει και τώρα δείτε τι έκανε για τη Λίβερπουλ, ήταν εξαιρετικός. Μου αρέσει, μου αρέσει σαν παίκτης».

Ο Μανέ πέτυχε 120 γκολ για τη Λίβερπουλ σε 269 συμμετοχές. Βέβαια από πλευράς της και η Σίτι τα πήγε θαυμάσια και χωρίς αυτόν.

Yaya Toure 🗣



"I always wanted to play with him [Mane]. When I was at City, at the time when he was at Southampton, I highly regarded him and I was asking some of my superiors to just sign him. But in the end it just didn't happen." pic.twitter.com/FYJaVPpnpW