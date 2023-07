Μετά από 13 χρόνια εκτός Ισπανίας, ο Θέσαρ Αθπιλικουέτα επαναπατρίζεται για λογαριασμό της Ατλέτικο Μαδρίτης που μπήκε «σφήνα» στην Ίντερ και κατάφερε να «κλείσει» τον 33χρονο αμυντικό/

Το κεφάλαιο Τσέλσι έκλεισε οριστικά για τον Θέσαρ Αθπιλικουέτα μετά από μια σπουδαία θητεία 11 χρόνων. Και πλέον ένα νέο ανοίγει στην καριέρα του. Όχι με την Ίντερ, όπως διαφαινόταν το τελευταίο διάστημα, αλλά με την Ατλέτικο Μαδρίτης!

Ο πολύπειρος Ισπανός αμυντικός «έκλεισε» για δύο χρόνια στους Ροχιμπλάνκος, οι οποίοι κινήθηκαν υπό άκρα μυστικότητα και ταχύτητα και κατάφεραν να μπουν «σφήνα» στους Νερατζούρι σφραγίζοντας το deal.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η οικογένεια για τον Αθπιλικουέτα, καθώς ήθελε να επαναπατριστεί μετά από 13 χρόνια στο εξωτερικό με Μαρσέιγ και Τσέλσι. Τελευταίος (και πρώτος) του σταθμός ήταν η Οσασούνα,α ομάδα της γενέτειράς του στην οποία και ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά.

César Azpilicueta to Atlético Madrid, here we go! Agreement in place over two year contract. Azpi will sign until June 2025 🚨⚪️🔴 #Atlético



Chelsea will let him leave as free agent, matter of respect for former captain.



Documents will be ready soon.



Exclusive news, confirmed. pic.twitter.com/TQoKd4RKUm