Σύμφωνα με το Athletic η Λίβερπουλ ενδιαφέρεται για την περίπτωση του Ούγγρου μεσοεπιθετικού, Ντόμινικ Σομποσλάι και μάλιστα υπήρξε συνάντηση των Reds με τους εκπροσώπους του ποδοσφαιριστή της Λειψίας.

Η Λίβερπουλ μετά την απόκτηση του Αλέξις Μακ Άλιστερ κινείται στην αγορά για ακόμα έναν μεσοεπιθετικό. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Athletic οι Reds είχαν επαφή με τους εκπροσώπους του Ντόμινικ Σομποσλάι για να εξετάσουν πιθανό πεδίο συνεργασίας.

Η περίπτωση του 22χρονου μεσοεπιθετικού μόνο εύκολη δεν είναι. Ο διεθνής Ούγγρος δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2026 με τη Λειψία, με την ρήτρα του να είναι στα 70 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για ποσό που οι άνθρωποι της Λίβερπουλ το θεωρούν υπερβολικό για τον παίκτη τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Ο Σομποσλάι την προηγούμενη σεζόν μέτρησε 46 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, με 10 γκολ και 13 ασίστ. Παρά το νεαρό της ηλικίας του είναι 32 φορές διεθνής και μάλιστα αρχηγός της εθνικής του.

🚨 Liverpool exploring move for Dominik Szoboszlai of RB Leipzig. #LFC met his camp this week; latest attacking mid to be considered. Unclear if it develops due to price but is desired profile. Unrelated to potential Carvalho loan @TheAthleticFC #RBLeipzig https://t.co/KDuUIpoxGT