Ο Ματέο Κόβατσιτς προβάρει τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι, καθώς οι Πολίτες τα βρήκαν σε όλα με την Τσέλσι για την αγορά του αντί 35 εκατομμυρίων ευρώ.

Παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι πρέπει να θεωρείται ο Ματέο Κόβατσιτς!

Ο Κροάτης μέσος, ο οποίος είχε συμφωνήσει σε όλα με τους Πολίτες εδώ και δύο εβδομάδες, θα φορέσει τη φανέλα των πρωταθλητών Αγγλίας καθώς σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο βρέθηκε η χρυσή τομή με την Τσέλσι στα 35 εκατομμύρια ευρώ, ανάβοντας έτσι το πράσινο φως για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Πλέον, ο 28χρονος μέσος αναμένεται στο Μάντσεστερ τις επόμενες μέρες για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ανακοινωθεί επίσημα.

EXCL: Mateo Kovacić joins Manchester City from Chelsea, fee agreed and done deal — here we go! 🚨🔵 #MCFC



Agreement between clubs just reached for £30m fee.



Personal terms agreed two weeks ago, Kovacić only wanted Man City.



Medicals in the next days.



New midfielder for Pep 🇭🇷 pic.twitter.com/cXU7ZDSKMf