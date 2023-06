Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Μπόρνμουθ αποτελεί ο Γκάρι Ο' Νιλ, ο οποίος κατάφερε να εξασφαλίσει την παραμονή των Κερασιών στην Premier League τη σεζόν που ολοκληρώθηκε.

Πρόωρα ολοκληρώθηκε η θητεία του Γκάρι Ο' Νιλ στην Μπόρνμουθ, του ανθρώπου που κατάφερε να κρατήσει την ομάδα στην Premier League.

Ο 40χρονος Άγγλος τεχνικός απολύθηκε από τα Κεράσια μόλις επτά μήνες αφότου μονιμοποιήθηκε στον πάγκο τους, έχοντας αναλάβει τα ηνία από τον Σκοτ Πάρκερ ως υπηρεσιακός μετά το εφιαλτικό 9-0 από τη Λίβερπουλ τον Αύγουστο.

Οι δύο πλευρές δεν έδειχναν πως θα οδηγούνταν σε «διαζύγιο», το συμβόλαιο του Ο' Νιλ έληγε το επόμενο καλοκαίρι, παρ' όλα αυτά η διοίκηση του κλαμπ ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον άλλοτε βοηθό αλλά και μέλος του σταφ της Λίβερπουλ, δηλώνοντας ότι ήταν μια πολύ δύσκολη απόφαση.

«Λάβαμε αυτή την απόφαση μετά από μεγάλη σκέψη για να παρουσιαστούμε οι καλύτεροι δυνατοί στο ξεκίνημα της νέας σεζόν. Ο Γκάρι θα κάνει μεγάλη καριέρα στην προπονητική, απλά εμείς νιώσαμε ότι αυτή την περίοδο, μια αλλαγή προπονητή θα ήταν συμφέρουσα για τον σύλλογό μας»

Με τον Ο' Νιλ στο τιμόνι της, η Μπόρνμουθ κατάφερε να μείνει αήττητη σχεδόν στα μισά της παιχνίδια (11-7-20) και να τερματίσει στην 15η θέση, πέντε βαθμούς πάνω από την επικίνδυνη ζώνη.

We can confirm that we’ve parted company with head coach Gary O'Neil.



We’d like to place on record our thanks to Gary and wish him all the best for the future.