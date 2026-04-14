Τίτλοι τέλους για τον Άντονι Ιραόλα στη Μπόρνμουθ, με τα Κεράσια να επιβεβαιώνουν πως ο Ισπανός προπονητής θα αποχωρήσει ως ελεύθερος στο τέλος της σεζόν.

Μετά από τρία χρόνια συνεργασίας, Άντονι Ιραόλα και Μπόρνμουθ θα τραβήξουν χωριστούς δρόμους στο τέλος της σεζόν. Όπως αποκάλυψε πρώτο το «Athletic» κι επιβεβαιώθηκε αργότερα από το κλαμπ, ο Ισπανός τεχνικός αποφάσισε να μην ανανεώσει το συμβόλαιό του με τα Κεράσια και θα αποχωρήσει από τον σύλλογο το καλοκαίρι.

Παρά τις μακρόσυρτες διαπραγματεύσεις και τις προσπάθειες των ανθρώπων της Μπόρνμουθ να τον πείσουν να υπογράψει, ο Ιραόλα έκρινε πως είχε έρθει η ώρα για να δοκιμάσει κάτι νέο στην καριέρα του. Οι ποδοσφαιριστές φέρεται να έχουν ενημερωθεί ήδη για την απόφαση του προπονητή τους, με τον σύλλογο να εμφανίζεται απογοητευμένος από την εξέλιξη της υπόθεσης.

Κατά την τριετή θητεία του άλλωστε στο «Vitality Road», ο Ιραόλα απέδειξε πως πρόκειται για έναν από τους πολλά υποσχόμενους προπονητές στην Αγγλία, γεγονός που χαλυβδώθηκε ακόμα περισσότερο και από τη φετινή πορεία της ομάδας κόντρα στις αντιξοότητες.

Αν και το προηγούμενο καλοκαίρι η Μπόρνμουθ έχασε μια σειρά από «πυλώνες», όπως οι Χάουσεν, Ζαμπαρνί, Κέρκες και Ουαταρά, κάτω από τις οδηγίες του 43χρονου κατάφερε να παραμείνει σε σταθερό δρόμο και τη δεδομένη στιγμή βρίσκεται στην 11η θέση της Premier League.

Πλέον μένει να φανεί ποια θα είναι η επόμενη ποδοσφαιρική του στέγη, με τις Κρίσταλ Πάλας και Αθλέτικ Μπιλμπάο να έχουν εκφράσει ενδιαφέρον το προηγούμενο διάστημα.