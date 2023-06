Η μεταγραφή του Κάι Χάβερτς στην Ρεάλ Μαδρίτης έχει «παγώσει» και η Άρσεναλ μπήκε στην κούρσα για την απόκτηση του Γερμανού.

Η Άρσεναλ έχει «πλαίσιο» συμφωνίας με τη Γουέστ Χαμ για την απόκτηση του Ντέκλαν Ράις και πλέον κινείται για ακόμα μια δυνατή κίνηση από την... εγχώρια αγορά. Ο λόγος για τον Κάι Χάβερτς.

Πριν δέκα ημέρα η Ρεάλ Μαδρίτης έβλεπε «ζεστά» την περίπτωση του, όμως εν τέλει δεν τα βρήκε στο οικονομικό σκέλος με την Τσέλσι, καθώς οι Μερένγκες δίνουν κάτω από 50 εκατομμύρια λίρες. Η υπόθεση φαίνεται πως έχει «χαλάσει» οριστικά και η Άρσεναλ βρήκε την ευκαιρία της να «χτυπήσει».

Οι Κανονιέρηδες έκαναν τις πρώτες επαφές με τους Μπλε με μια... αναγνωριστική πρόταση 40 εκατομμυτρίων λιρών, η οποία απορρίφθηκε. Η ομάδα του Τοντ Μπόελι κοστολογεί τον Γερμανό στις 75 εκατομμύρια λίρες, όμως οι άνθρωποι της Άρσεναλ πιστεύουν πως η τιμή του θα... πέσει.

🚨 Arsenal have made proposal to sign Kai Havertz. Pursuit ramped up in recent days; contact with Chelsea & 24yo. #FCBayern also keen. 2yrs left so #CFC ideally renew/sell

➕ #AFC planning formal offer to West Ham for Declan Rice soon @TheAthleticFC #WHUFC https://t.co/kV4wznmT5e