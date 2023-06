Σύμφωνα με τον Guardian η Άρσεναλ και η Γουέστ Χαμ τα έχουν βρει για τη μεταγραφή του Ντέκλαν Ράις αντί ενός ποσού ύψους 116 εκατομμυρίων ευρώ και απομένει η επισημοποίηση της πρότασης.

Η Άρσεναλ είναι έτοιμη να πυροδοτήσει την «βόμβα» με την απόκτηση του Ντέκλαν Ράις! Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian οι Κανονιέρηδες τα έχουν βρει με την Γουέστ Χαμ και αναμένεται να κλείσουν τον πρώτο στόχο του Μικέλ Αρτέτα αντί ενός ποσού ύψους 116 εκατομμυρίων ευρώ, συν τα μπόνους.

Τα Σφυριά ήταν δύσκολοι διαπραγματευτές, η Μπάγερν «πάλεψε» τον παίκτη, όμως όπως αναφέρει το ρεποράζ πλέον υπάρχει πλαίσιο συμφωνίας. Πλέον αναμένεται η επισημοποίηση της πρότασης και ο διεθνής Άγγλος χαφ θα γίνει η πιο ακριβή πώληση στην ιστορία του κλαμπ.

O 24χρονος χαφ είναι μέλος της πρώτης ομάδας της Γουέστ Χαμ από το 2017. Ο αρχηγός των Λονδρέζων μέτρησε τη σεζόν που ολοκληρώθηκε 50 εμφανίσεις, πέντε γκολ, τέσσερις ασίστ και σήκωσε το Conference League.

Arsenal are closing on a deal for Declan Rice and are expected to pay over £100m for the West Ham midfielder if add-ons achieved #whufc https://t.co/ebI76Rhg4L