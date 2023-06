Ο πρόεδρος της ομάδας Σαουδικής Αραβίας, Αλ Αχλί, Γουαλίντ Μουάθ, φέρεται να βρίσκεται στο Λονδίνο για να διαπραγματευτεί την πιθανή μεταγραφή του εξτρέμ της Μάντσεστερ Σίτι, Ριγιάντ Μαχρέζ.

Ακόμα ένα μεγάλο όνομα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου βρίσκεται στη μεταγραφική λίστα των Σαουδαράβων. Σύμφωνα με το CBS Sports ο πρόεδρος τη Αλ Αχλί επισκέφτηκε το Λονδίνο την Τρίτη (6/06) στην προσπάθειά του υπογράψει τον Ριγιάντ Μαχρέζ. Το συμβόλαιο του Αλγερινού με τη Μάντσεστερ Σίτι λήγει το 2025, αλλά φαίνεται να βρίσκεται στο ραντάρ της Σαουδικής Αραβίας.

Ο 32χρονος πραγματοποίησε καλή σεζόν με τους «Πολίτες» σκοράροντας 15 γκολ και 13 ασίστ σε 47 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις. Ο φόργουορντ της Σίτι είναι το πιο πρόσφατο όνομα υψηλού προφίλ που συνδέεται με την Σαουδική Pro League.

Ο Καρίμ Μπενζεμά και ο Ν' Γκόλο Καντέ πηγαίνουν στην Αλ Ιτιχάντ, ενώ ο Ανταμά Τραορέ φέρεται να συμφώνησε με τους πρωταθλητές Σαουδικής Αραβίας. Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα δεν πιέζεται να πουλήσει τον Μαχρέζ, δεδομένου ότι απομένουν δύο χρόνια στο συμβόλαιό του. Ωστόσο, ο Αλγερινός δεν ήταν σταθερά βασικός υπό τον Καταλανό κόουτς αυτή τη σεζόν.

🚨 The president of Al-Ahli is in London to negotiate the potential transfer of Riyad Mahrez to Saudi Arabia. 🇸🇦🔜



