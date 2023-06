Στο στόχαστρο των Σαουδαράβων φέρεται πως έχει μπει και ο Νταβίντ Ντε Χέα, με τον Ισπανό κίπερ να θέλει να παραμείνει όμως στο «Όλντ Τράφορντ».

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ περιμένει από τον Νταβίντ Ντε Χέα να υπογράψει νέο συμβόλαιο στον σύλλογο, παρά το ενδιαφέρον από συλλόγους της Σαουδικής Αραβίας. Ο Ισπανός κίπερ, κάτοχος του Χρυσού Γαντιού της Premier League για τη σεζόν 2022/23, ήταν ένας από τους πιο αξιόπιστους παίκτες του Έρικ Τεν Χαγκ κατά τη διάρκεια της πρώτης του σεζόν στο Ολντ Τράφορντ.

Ο Ολλανδός κόουτς θέλει η Γιουνάιτεντ να φέρει μεν ανταγωνισμό για τον Ντε Χέα, αλλά από τότε που έφτασε στο Ολντ Τράφορντ το 2022, έχει ξεκαθαρίσει ότι θέλει ο έμπειρος πορτιέρε να υπογράψει νέο συμβόλαιο.

Οι όροι με τον Ντε Χέα έχουν συμφωνηθεί επί της αρχής και αναμένεται μια ανακοίνωση προκειμένου να επιβεβαιωθεί το νέο συμβόλαιο, αλλά το ενδιαφέρον από την Pro League της Σαουδικής Αραβίας απειλεί να περιπλέξει την κατάσταση.

Ωστόσο, βρετανικά Μέσα, σημειώνουν ότι ο ίδιος δεν επιθυμεί να αφήσει τη Γιουνάιτεντ για τη Μέση Ανατολή, τουλάχιστον σε αυτό το σημείο της καριέρας του.

