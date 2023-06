Κάτοικος «Άνφιλντ» ως τον Ιούνη του 2028 θα είναι σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο πρωταθλητής κόσμου με την Αργεντινή Αλέξις ΜακΆλιστερ

Ο Αλέξις Μακ Άλιστερ πρόκειται να γίνει η πρώτη μεταγραφή της Λίβερπουλ το καλοκαίρι, με τον σύλλογο του «Άνφιλντ» να ελπίζει ότι θα κλείσει κι επισήμως τη συμφωνία αυτή την εβδομάδα με τον νικητή του Παγκοσμίου Κυπέλλου.Οι επαφές μεταξύ των «Reds» και της Μπράιτον έχουν πλέον προχωρήσει και ο μέσος επιθυμεί να συνεργαστεί με τον Γιούργκεν Κλοπ.

Μια ρήτρα αποδέσμευσης στο συμβόλαιο του 24χρονου δεν θα είναι πρόβλημα για την ομάδα της Premier, με την αξία της να παραμένει αβέβαιη [στο παρελθόν έχει γραφτεί ότι κυμαίνεται από 45 εκατομμύρια μέχρι και 61 εκατομμύρια λίρες]. Ο Μακ Άλιστερ θυμίζουμε υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τους «Γλάρους» τον περασμένο Οκτώβριο, παρατείνοντας το ήδη υπάρον, που θα «εξέπνεε» το καλοκαίρι.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δύο πλευρές έχουν ήδη έρθει σε πλήρη συμφωνία με το συμβόλαιο να έχει διάρκεια πέντε ετών (Ιούνιος του 2028) και τη Λίβερπουλ να πληρώνει τη ρήτρα εξαγοράς τις επόμενες ημέρες, με ένα ποσό πολύ χαμηλότερο από το αναφερόμενο των 60 εκατ. λιρών και τις ιατρικές εξετάσεις να αναμένονται σε 24/48 ώρες.

