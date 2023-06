Ο Τζέσι Λίνγκαρντ αφέθηκε ελεύθερος από τη Νότιγχαμ Φόρεστ μετά από μόλις μία σεζόν στο City Ground.

Ο πρώην σταρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εντάχθηκε στη Νότιγχαμ Φόρεστ το καλοκαίρι με συμβόλαιο ενός έτους, με 200.000 λίρες εβδομαδιαίως, ωστόσο, έπαιξε μόλις 17 παιχνίδια για τον σύλλογο και δεν σκόραρε κάποιο γκολ στο πρωτάθλημα. Ως εκ τούτου, η Νότιγχαμ Φόρεστ επέλεξε να μην επεκτείνει περαιτέρω τη συνεργασία τους. Ο Λίνγκαρντ δυσκολεύτηκε να μπει στην ομάδα του Στιβ Κούπερ και τελικά έκανε μόλις μία ασίστ κατά τη διάρκεια της χρονιάς του με τον σύλλογο, ενώ τα μοναδικά του γκολ ήταν στο Carabao Cup που οδήγησε την ομάδα των Μίντλαντς στα ημιτελικά.

Ο 30χρονος ανέβηκε στις τάξεις των νέων της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά δυσκολευόταν να μπει στην ομάδα της σε τακτική βάση. Μια επιτυχημένη περίοδος δανεισμού στη Γουέστ Χαμ το 2021 ακολούθησε μια κακή χρονιά στο Ολντ Τράφορντ και έμεινε ελεύθερος από τους Κόκκινους Διαβόλους στο τέλος του συμβολαίου του. Ο Λίνγκαρντ σημείωσε εννέα γκολ σε 16 αγώνες για τα «Σφυριά» και η ομάδα του ανατολικού Λονδίνου ήθελε να τον αποκτήσει μόνιμα, αλλά τελικά η Νότιγχαμ Φόρεστ παρενέβη για να υπογράψει τον Λίνγκαρντ ως ελεύθερο χωρίς όμως να παίρνει από αυτόν τα αναμενόμενα.

