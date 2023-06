Η Μπάγερν Μονάχου προσέγγισε τον Χάρι Κέιν για να «εκτοξεύσει» την γραμμή κρούσης της, όμως ο Άγγλος σέντερ φορ απάντησε αρνητικά και θέλει να πάρει μεταγραφή στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η Μπάγερν Μονάχου κινείται ήδη για την ποιοτική αναβάθμιση του ρόστερ της, για να μην έχει τις ίδιες... περιπέτειες και την ίδια εικόνα την νέα σεζόν. Ο Τόμας Τούχελ έχει εισηγηθεί την απόκτηση ενός κανονικού «top class» σέντερ φορ, που την σεζόν που ολοκληρώθηκε δεν υπήρχε στις τάξεις των Βαυαρών.

Χουλιάν Άλβαρες και Ντούσαν Βλάχοβιτς είναι δυο περιπτώσεις που παίζουν δυνατά, όμως η πρώτη επιλογή φαίνεται πως ήταν ο Χάρι Κέιν. Οι πρωταθλητές Γερμανίας προσέγγισαν τον αρχηγό της Τότεναμ και της Αγγλίας, ο οποίος όμως αρνήθηκε ενδεχόμενη συνεργασία και σύμφωνα με την Bild θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ του Έρικ Τεν Χαγκ.

Ο 29χρονος killer έχει συμβόλαιο μέχρι το 2024, όμως θέλει να αποχωρήσει το καλοκαίρι από την Τότεναμ έπειτα από 12 χρόνια κοινής πορείας. Φυσικά θα πρέπει να ανάψει το πράσινο φως και η διοίκηση των Λονδρέζων, αλλιώς θα φύγει την επόμενη σεζόν ως ελεύθερος. Την σεζόν που ολοκληρώθηκε ήταν ο μοναδικός... διασωθέντας της κάκιστης Τότεναμ, καθώς είχε 32 γκολ και πέντε ασίστ σε 49 εμφανίσεις.

