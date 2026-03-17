Η Μπάγερν Μονάχου έχει... ξεμείνει από τερματοφύλακες, και ελπίζει πως θα λάβει ειδική άδεια, ώστε να δώσει το «βάπτισμα» στον 16χρονο, Λέοναρντ Πρέσκοτ.

Ένα πρόβλημα αρκετά ασυνήθιστο αντιμετωπίζει τις τελευταίες ημέρες η Μπάγερν Μονάχου, κάτι που έχει άμεση επιρροή στην εντός έδρας ρεβάνς με την Αταλάντα (18/3, 22:00) για τους «16» του Champions League.

Οι Βαυαροί μπορεί ουσιαστικά να έχουν πάρει το εισιτήριο, μετά το εμφατικό 1-6 στο Μπέργκαμο, ωστόσο το γεγονός πως κανένας τερματοφύλακας από την πρώτη ομάδα δεν είναι διαθέσιμος, δημιουργεί «πονοκέφαλο» στον Βινσέντ Κομπανί. Η λύση ακούει στο όνομα Λέοναρντ Πρέσκοτ.

Ποιος είναι ο Πρέσκοτ

Με τους Μάνουελ Νόιερ, Σβεν Ούλραϊχ, Γιόνας Ούρμπιγκ και Λέον Κλάνατς να είναι εκτός με τραυματισμούς, ο κλήρος πέφτει στον 16χρονο κίπερ, που αποτελεί βασική επιλογή στην ομάδα Κ19, ενώ θεωρείται και ένας από τους καλύτερους της θέσης του στη γενιά του.

Ο γεννημένος στη Νέα Υόρκη γκολκίπερ, «ακούστηκε» για πρώτη φορά την περασμένη εβδομάδα, όταν συμπεριλίφθηκε στην αποστολή της γερμανικής ομάδας, για το ταξίδι στην Ιταλία, αφού και πάλι δεν υπήρχαν όλοι οι κίπερ διαθέσιμοι. Πλέον όμως, αποτελεί την βασική επιλογή για να καθίσει κάτω από τα δοκάρια στην «Αλιάνζ Αρένα», αν φυσικά η Μπάγερν πάρει τη σχετική άδεια.

Στα 16 του χρόνια, ο Πρέσκοτ είναι ένας από τους κορυφαίους στη θέση του με βάση τα όσα γράφουν οι Γερμανοί, με την Μπάγερν να τον αποκτά πίσω στο 2023 από την Ακαδημία της Ουνιόν Βερολίνου. Υψηλόσωμος (1.96μ), ευκίνητος, με τρομερά αντανακλαστικά -για την ηλικία του-, γρήγορες αντιδράσεις και φυσικά μεγάλο περιθώριο βελτίωσης και εξέλιξης.

«Είναι πολύ τολμηρός στις ενέργειές του και ήδη εξαιρετικά ανεπτυγμένος για την ηλικία του», επιβεβαίωσε ο προπονητής της Κ19, Πίτερ Γκαϊντάροφ. Το αν θα τον δούμε στην αρχική εντεκάδα του Κομπανί, μάλλον θα εξαρτηθεί από τις γερμανικές αρμόδιες Αρχές, που πρέπει να εκδόσουν ειδική άδεια, αφού η εργασία για ανηλίκους απαγορεύεται μετά τις 20:00.

Αν το αίτημα γίνει δεκτό, ο Πρέσκοτ θα γίνει ο νεότερος τερματοφύλακας που αγωνίζεται στο Champions League, σε ηλικία 16 ετών και 176 ημερών!