Σύμφωνα με γερμανικά ΜΜΕ ο Τόμας Τούχελ είχε συνάντηση με τον Ντέκλαν Ράις της περασμένη εβδομάδα. Στη λίστα της Μπάγερν Μονάχου και ο Βλάχοβιτς.

Καλοκαίρι αλλαγών για την Μπάγερν Μονάχου. Οι Βαυαροί απέλυσαν τον CEO Όλιβερ Καν και τον τεχνικό διευθυντή Χασάν Σαλιχάμιτζιτς, ανέθεσαν τον ρόλο του πρώτου στον Γιαν Κρίσταν Ντρίσεν, ενώ η αναζήτηση του διαδόχου του Βόσνιου είναι σε εξέλιξη.

Αρκετές αλλαγές θα υπάρξουν και στο ρόστερ με τον Τόμας Τούχελ να καλείται να χτίσει εξ αρχής τη «δικιά» του Μπάγερν. Οι Βαυαροί δεδομένα θα ενισχυθούν στον άξονα και πρώτος στόχος είναι ο Ντέκλαν Ράις.

Vlahović, one of the names in Bayern list and really appreciated by Tuchel. 🔴🇷🇸



Chelsea and Man United are also well informed on the situation but it all depends on Juventus. Up to them.



Dusan, always been in Bayern radar and remains there, as reported last week. https://t.co/yXPyaZ2UYY