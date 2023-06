Η Μπρέντφορντ γνωστοποίησε πως επεκτάθηκε το συμβόλαιο του Κανός μέχρι το καλοκαίρι του 2024 με αποτέλεσμα η παραμονή του στον Ολυμπιακό να δυσκολεύει αρκετά.

Η Μπρέντφορντ ανακοίνωσε πως ενεργοποίησε την οψιόν ανανέωσης που υπήρχε στο συμβόλαιο του Κανός κι έτσι εκείνος δεσμεύεται με τις «Μέλισσες» με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2024 πλέον. Ο προπονητής της αγγλικής ομάδας, Τόμας Φρανκ μάλιστα τον περιμένει να δώσει κανονικά το παρών στην προετοιμασία για τη νέα σεζόν.

Πλέον, ο Ολυμπιακός αν θελήσει να προχωρήσει στην απόκτησή του θα πρέπει να συζητήσει με την αγγλική ομάδα, οι απαιτήσεις της οποίας δεν πρόκειται να είναι μικρές. Υπενθυμίζουμε πως ο 26χρονος Ισπανός εξτρέμ πέρασε τη μισή φετινή σεζόν στην Ελλάδα αγωνιζόμενος με την φανέλα των «ερυθρολεύκων» πραγματοποιώντας μόλις οκτώ συμμετοχές (στις οποίες σημείωσε τέσσερα τέρματα κι έδωσε δύο ασίστ) εξαιτίας και του τραυματισμού που υπέστη.

We’ve exercised the option in @sergicanos' contract to extend his stay at the club until the end of the 2023/24 season



Sergi will link up with the squad in pre-season to prepare for the new campaign #BrentfordFC