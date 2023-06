Η Τσέλσι δέχθηκε μία πρόταση 35 εκατ. ευρώ για τον Λέβι Κόλγουιλ, ωστόσο την απέρριψε χωρίς δεύτερη σκέψη.

Η Τσέλσι είπε «όχι» σε προσφορά ύψους 35 εκατ. ευρώ που κατέθεσε η Μπράιτον, σύμφωνα με το «SkySports» για την... αφεντιά του Λέβι Κόλγουιλ. Ο 20χρονος Άγγλος στόπερ, που δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2025 με τους «μπλε» του Λονδίνου, πέρασε την φετινή σεζόν ως δανεικός στην Μπράιτον αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις.

BREAKING: Chelsea have rejected a £30m bid from Brighton to sign Levi Colwill permanently ❌pic.twitter.com/XUSyzBCaQo