Ο Ρομπέρτο Φιρμίνο κυκλοφορεί πλέον ελεύθερος και στις ομάδες που εξετάζουν την περίπτωσή του φαίνεται πως προστέθηκε και η Ρεάλ Μαδρίτης.

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται πως έχει στην λίστα το όνομα του Ρομπέρτο Φιρμίνο, ο οποίος αποχαιρέτησε την Λίβερπουλ μετά από οκτώ χρόνια παρουσίας, αφού ολοκληρώθηκε το συμβόλαιό του με την ομάδα και δεν ανανεώθηκε.

Ο 32χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός είχε εμφανιστεί να έχει δώσει τα χέρια με την Μπαρτσελόνα πριν ένα μήνα σύμφωνα με τότε αποκλειστικό δημοσίευμα της «DailyMail», όμως δεν έχει προκύψει κάποια νεότερη εξέλιξη.

Κάπως έτσι ο Ιταλός δημοσιογράφος αποκάλυψε με ανάρτησή του στο Twitter πως το όνομα του Ρομπέρτο Φιρμίνο βρίσκεται στην λίστα των επιθετικών των Μαδριλένων. Αποτελεί ένα από τα πέντε ονόματα που απαρτίζουν την συγκεκριμένη λίστα. Δεν έχουν γίνει επαφές μαζί του, απλώς εσωτερικές συζητήσεις μεταξύ των ανθρώπων της Ρεάλ που τρέχουν τον σχεδιασμό.

Excl: Roberto Firmino, one of the names considered by Real Madrid — there are no negotiations as of now, just internal discussions about Bobby. 🚨⚪️🇧🇷 #RealMadrid



He’s one of 4/5 options as new striker; different kind of players in the list.



Firmino, free agent from #LFC. pic.twitter.com/Nt0b5wbuAP