Την ευγνωμοσύνη του προς τους συμπαίκτες του και το προσωπικό της Λίβερπουλ θέλησε να εκφράσει ο Φιρμίνο αποχαιρετώντας τους με ένα ξεχωριστό κουτί γεμάτο αναμνήσεις και δώρα.

Παρελθόν θα αποτελέσει από τη Λίβερπουλ ο Ρομπέρτο Φιρμίνο μετά από οκτώ χρόνια στο Μέρσισαϊντ και στο τελευταίο του παιχνίδι στο «Άνφιλντ», το 1-1 κόντρα στην Άστον Βίλα, οι κόκκινες καρδιές ράγισαν.

Άλλωστε, ο Βραζιλιάνος ανέπτυξε μια ξεχωριστή σχέση με τον σύλλογο και αυτή θέλησε να τιμήσει στο «αντίο» του, προχωρώντας σε μια πολύ όμορφη κίνηση. Ο 32χρονος φρόντισε να δωρίσει 200 κουτιά σε συμπαίκτες του, συγγενείς τους και προσωπικό της ομάδας, ως ένα δείγμα ευγνωμοσύνης για τον καιρό του στους Ρεντς.

Μέσα σε αυτά, έβαλε από μια ειδική υπογεγραμμένη φανέλα του, αρκετές φωτογραφίες από τις καλύτερες στιγμές του στην ομάδα και μια κολόνια του δικού του brand. «Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μέρος αυτής της ιστορίας», ανέφερε ο Βραζιλιάνος.

Excl. 🎥 #Firmino: He prepared 200 gift boxes for his farewell. He gave them to his guests on Sunday evening in Liverpool - including club employees, teammates, friends and family.



The gifts included a special shirt signed by him and a specially created perfume by Firmino.… pic.twitter.com/4i6gleHaOI