Στο αρχικό σχήμα της Λίβερπουλ θα βρεθεί ο Κώστας Τσιμίκας για το παιχνίδι κόντρα στη Σαουθάμπτον στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής της Premier League.

Φανέλα βασικού έδωσε στον Κώστα Τσιμίκα ο Γιούργκεν Κλοπ. Ο Έλληνας μπακ θα βρεθεί στο αριστερό άκρο της άμυνας της Λίβερπουλ στο τελευταίο ματς της σεζόν στην έδρα της Σαουθάμπτον (18:30), επειδή ο, κατά κανόνα βασικός, Άντι Ρόμπερτσον, ταλαιπωρείται από ορισμένες ενοχλήσεις.

Αυτή θα είναι η 28η φετινή συμμετοχή του Τσιμίκα με τους Ρεντς σε όλους τις διοργανώσεις. Στην καριέρα του στο Μέρσισαϊντ ποτέ δεν είχε περισσότερες.

Here's how we line up for the @PremierLeague final day ✊#SOULIV