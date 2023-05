Η Λούτον «λύγισε» την Κόβεντρι στη διαδικασία των πέναλτι επέστρεψε στην Premier League και οι παίκτες της πλέουν σε πελάγη ευτυχίας, με τον Πέλι Ράντοκ Μπανζού, να μάς χαρίζει μια υπέροχο συνέντευξη μετά το ματς.

Ο μέσος της Λούτον, Πέλι Ράντοκ Μπανζού, έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος παίκτης που πέρασε από την National League στην Premier League με τον ίδιο σύλλογο. Οι Hatters επικράτησαν της Κόβεντρι με 6-5 σε μια δραματική διαδικασία πέναλτι στον τελικό των πλέι οφ της Championship στο Wembley και κέρδισαν την άνοδο στην κορυφαία κατηγορία για πρώτη φορά μετά από 31 χρόνια.

Πρόκειται για ένα απίστευτο επίτευγμα αν αναλογιστεί κανείς ότι μεταξύ 2007 και 2009, οι οικονομικές δυσκολίες οδήγησαν τον σύλλογο να πέσει από τη δεύτερη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου στην πέμπτη σε διαδοχικές περιόδους. Ο τελευταίος από αυτούς τους υποβιβασμούς, τη σεζόν 2008-09, ακολούθησε αφαίρεση 30 βαθμών για οικονομικές ατασθαλίες. Η ομάδα επέστρεψε στη Football League μετά την κατάκτηση του τίτλου της National League πριν από εννέα χρόνια υπό τον Τζον Στιλ και ένα από τα αστέρια της ήταν εκεί σε όλη τη διαδρομή.

What a journey Luton and Pelly-Ruddock Mpanzu have been on!

Ο Μπανζού απόφοιτος των ακαδημιών της Γουέστ Χαμ, εντάχθηκε στην ομάδα ως δανεικός το 2013, όταν προπονούνταν σε ένα δημόσιο γήπεδο όπου οι κάτοικοι έβγαζαν βόλτα τα σκυλιά τους. Ο πολύπλευρος μέσος έζησε όλη την «κόλαση», αλλά βίωσε και τον περάδεισο αφού στα 29 του χρόνια, επιτέλους μπόρεσε να δηλώσει παίκτης της Premier League!

Ερωτηθείς για το επίτευγμά του μετά τη νίκη, δήλωσε στο Sky Sports: «Νιώθω σαν να έχω ολοκληρώσει το ποδόσφαιρο, φίλε! Θα αποσυρθώ το καλοκαίρι, τελείωσα! Ήταν ένα ταξίδι. Πέρασα τα πάνω και τα κάτω, αλλά πρέπει να πιστεύεις στον εαυτό σου και να 'μαι εδώ, παίκτης της Premier League».

Δείτε εδώ το σχετικό βίντεο:

"I feel like I completed football." 😅



Luton Town's Pelly Ruddock Mpanzu is first player in history to play for the same club from the National League to the Premier League 👏 pic.twitter.com/6sjujVs7rG