Στην παρθενική του σεζόν στο Νησί και την Premier League ο Έρλινγκ Χάαλαντ σάρωσε τα πάντα στο διάβα του και μετά το ρεκόρ τερμάτων σε μία σεζόν, ανακηρύχθηκε και Παίκτης της Χρονιάς!

Η Μάντσεστερ Σίτι ξόδεψε 60 εκατομμύρια ευρώ χωρίς τα μπόνους για να αποκτήσει τον πιο περιζήτητο κι ακριβοθώρητο στράικερ της Ευρώπης το περασμένο καλοκαίρι. Το όνομά του, Έρλινγκ Χάαλαντ. Κι ο Νορβηγός «killer» όχι απλά ανταποκρίθηκε των προσδοκιών στο δυσκολότερο πρωτάθλημα του πλανήτη, αλλά κυριάρχησε κατά κράτος, συνοδεύοντας την πρώτη του σεζόν με έναν σωρό ρεκόρ. Αλλά και με το επίσημο βραβείο πια του Παίκτη της Χρονιάς!

Η Premier League ανακοίνωσε πως ο 22χρονος στράικερ είναι ο νέος κάτοχος του περίοπτου τίτλου, όντας ο νεότερος που το κατακτά μετά τον Κριστιάνο Ρονάλντο το 2008 και ο πρώτος στράικερ επίσης μετά τον Τζέιμι Βάρντι το 2016.

Με 36 γκολ στο πρωτάθλημα ο Νορβηγός έθεσε νέο all-time ρεκόρ στη Λίγκα, σπάζοντας τις μέχρι πρότινος άπιαστες επιδόσεις ακόμα και των Σίρερ-Κόουλ που είχαν πετύχει 34 στην εποχή των 42 αγωνιστικών! Παράλληλα, με 12 ακόμα γκολ στο Champions League και τέσσερα σε FA Cup και League Cup, εκτόξευσε τη συνολική του συγκομιδή στα 52 που αποτελεί την κορυφαία επίδοση σε μία σεζόν για παίκτη αγγλικής ομάδας μετά τον Ντίξι Ντιν σχεδόν έναν αιώνα πριν (63) κι έχει άλλες τρεις αναμετρήσεις (συμπεριλαμβανομένων των τελικών του Κυπέλλου και του Champions League) για να μεγαλώσει το κοντέρ.

BREAKING: Erling Haaland is named Player of the Season for 2022/23 🤩🏆 pic.twitter.com/zMOp6WrWfX

There could only be one name after a 𝙧𝙚𝙘𝙤𝙧𝙙 𝙗𝙧𝙚𝙖𝙠𝙞𝙣𝙜 debut season 👏@ErlingHaaland is the 2022/23 @premierleague Player of the Season 🔥 pic.twitter.com/7ajgeo2uub