Ο Μικάιλο Μούντρικ ανέβασε βίντεο στο Instagram που κορόιδευε έναν άνδρα που του είχε κατέβει το σορτσάκι ενώ γυμναζόταν και φυσικά δέχτηκε... κράξιμο.

Ο Μικάιλο Μούντρικ ήταν ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα στην ποδοσφαιρική αγορά τον Ιανουάριο, Άρσεναλ και Τσέλσι... έστρωσαν εκατομμύρια στα πόδια του για να τον κάνουν δικού τους, με τους Μπλε να τα καταφέρνουν αλλά να μην μένουν ικανοποιημένοι από την προσφορά του. Ο Ουκρανός εξτρέμ πρόσφατα είχε ανεβάσει στο TikTok ένα αμφιλεγόμενο βίντεο με ρατσιστικά σχόλια για το οποίο απολογήθηκε και τώρα υπέπεσε σε νέο «ατόπημα» στα Social Media.

Ο 22χρονος winger έκανε story στο Instagram που κορόιδευε έναν άνδρα που του είχε κατέβει το σορτσάκι ενώ γυμναζόταν. Αρκετοί ήταν οι χρήστες του Twitter που «έκραξαν» τον Μούντρικ για την ανώριμη στάση του, με τον influencer, Joey Swoll να αναφέρει «βλέπεις αυτόν τον άντρα να γυμνάζεται, να προσπαθεί να βελτιώσει τον εαυτό του μαζί με τον προπονητή του. Είναι σε μία ντροπιαστική κατάσταση, είναι εκτεθειμένο σημείο του σώματός του. Και αποφασίσεις να τραβήξεις βίντεο και να το βάλεις στα social media για να του κάνεις πλάκα, όλα αυτά για προσοχή. Σοβαρά; Συγγνώμη για τη γλώσσα που χρησιμοποιώ αλλά τι πάει στραβά με σένα; Είσαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, παίζεις στην Τσέλσι, στην Premier League, έτσι θες να εκπροσωπείς τον εαυτό του και την ομάδα σου;».

Either help him or mind your own business but put your damn phone away! pic.twitter.com/cyOAgNyxIi