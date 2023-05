Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Μπουκάγιο Σάκα έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο με την Άρσεναλ μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο αποκάλυψε με ανάρτησή του στο Twitter πως ο Μπουκάγιο Σακά, που είχε φτάσει σε συμφωνία για την ανανέωσή του με την Άρσεναλ μέχρι το καλοκαίρι του 2028 τον Φλεβάρη, υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τους «κανονιέρηδες».

Η επίσημη ανακοίνωση από την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα αναμένεται άμεσα, με τον 21χρονο Άγγλο να γίνεται ο δεύτερος παίκτης του κλαμπ, που υπογράφει την ανανέωσή του, μετά τον Άαρον Ράμσντεϊλ.

Ο Σάκα ήταν ίσως ο κορυφαίος παίκτης της Άρσεναλ την φετινή σεζόν πραγματοποιώντας 47 συμμετοχές κατά τις οποίες σκόραρε 14 τέρματα κι έδωσε 11 ασίστ σε 3.684 αγωνιστικά λεπτά.

🚨 Understand Bukayo Saka has signed the new long term contract with Arsenal, done and sealed. Huge one for Gunners after the verbal agreement reached in February.



Official announcement, next formal step expected very soon. ⚪️🔴 #AFC



Here we go, confirmed. pic.twitter.com/tgemRMQd7V