Ο Μπουκάγιο Σάκα έδωσε τα χέρια με την διοίκηση της Άρσεναλ για νέο συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028, με ετήσιες απολαβές άνω των δέκα εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Μπουκάγιο Σάκα παραμένει πιστός στην Άρσεναλ. Ο 21χρονος διεθνής εξτρέμ ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες των Κανονιέρηδων, από το 2019 είναι μέλος της πρώτης ομάδας και πλέον είναι ο σταρ των πρωτοπόρων της Premier League.

Ο Άγγλος winger έχει σε ισχύ συμβόλαιο μέχρι το 2024 και οι Λονδρέζοι «έσπευσαν» να τον... δέσουν με νέο συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές. Ο Σάκα συμφώνησε με την Άρσεναλ για πενταετές συμβόλαιο, μέχρι το 2028, με ετήσιες απολαβές άνω των δέκα εκατομμυρίων ευρώ.

Την τρέχουσα σεζόν ο Σάκα έχει 31 συμμετοχές υπό τις οδηγίες του Μικέλ Αρτέτα, με δέκα γκολ και οκτώ ασίστ. Συνολικά έχει 33 τέρματα και 37 ασίστ σε 162 εμφανίσεις με την πρώτη ομάδα της Άρσεναλ.

