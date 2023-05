Ο Άαρον Ράμσντεϊλ ανανέωσε πρόωρα την συνεργασία του με την Άρσεναλ και έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο με τους Κανονιέρηδες μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Ο Άαρον Ράμσντεϊλ ήταν ο βασικός τερματοφύλακας της Άρσεναλ για δεύτερη διαδοχική χρονιά και παρόλο που είχε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2025 οι δυο πλευρές προχώρησαν σε προώρηση επέκταση της συνεργασίας τους. Ο διεθνής Άγγλος τερματοφύλακας έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο με τους Κανονιέρηδες με καλύτερες απολαβές και με ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Οι Λονδρέζοι τον αγόρασαν το καλοκαίρι του 2021 από τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ αντί 28 εκατομμυρίων ευρώ και μέχρι στιγμής μετράει 76 εμφανίσεις και 28 clean sheet. Την τρέχουσα σεζόν μέτρησε 39 συμμετοχές, δέχτηκε 42 γκολ και κράτησε 15 φορές ανέπαφη την εστία του.

«Είμαστε χαρούμενοι που ο Άαρον υπέγραψε νέο συμβόλαιο. Ο τρόπος που εξελίχθηκε τα τελευταία δύο χρόνια είναι εξαιρετικός, με την απόδοσή του, την συνεισφορά του και γενικά πώς επηρέασε το κλαμπ» ανέφερε για την ανανέωση του Ράμσντεϊλ ο Μικέλ Αρτέτα.

