Σε συνέντευξή του στη L' Equipe, ο Νικολά Πεπέ περιέγραψε πόσο δύσκολα βίωσε την «ταμπέλα» των 80 εκατομμυρίων ευρώ, όταν πήρε μεταγραφή στην Άρσεναλ το 2019.

Ο Νικολά Πεπέ βρίσκεται χωρίς ομάδα εδώ και λίγες ημέρες, μετά τη λήξη του συμβολαίου του από την τουρκική Τράμπζονσπορ. Κάποτε περιζήτητος, όμως πλέον η καριέρα του βρίσκεται ίσως στη χειρότερη δυνατή κατάσταση.

Όταν μετακόμισε στο Λονδίνο για λογαριασμό της Άρσεναλ το καλοκαίρι του 2019 έναντι 80 εκατομμυρίων ευρώ, όλοι έκαναν λόγο για έναν εξαιρετικό παίκτη κορυφαίας ποιότητας, βάσει των όσων είχε δείξει και πετύχει με τη φανέλα της Λιλ την προηγούμενη διετία.

Ωστόσο, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως ο ίδιος ήθελε. Δυσκολεύτηκε να προσαρμοστεί στα δεδομένα της Premier League, δεν απέδωσε τα αναμενόμενα στους «κανονιέρηδες», με αποτέλεσμα να αποχωρήσει από τον λονδρέζικο σύλλογο το 2023, με μόλις 27 γκολ σε 112 συμμετοχές.

Ο 29χρονος πλέον Ιβοριανός, σε συνέντευξή του στη γαλλική L' Equipe, μίλησε για τα δύσκολα χρόνια που πέρασε ως κάτοικος Λονδίνου, τα οποία τον στιγμάτισαν σε βαθμό που σκέφτηκε μέχρι και να σταματήσει το ποδόσφαιρο.

«Αυτό που βίωσα ήταν σχεδόν παρενόχληση, εάν κάποιος μου έλεγε τότε 'αυτό γράφεται για εσένα', θα με επηρέαζε ασυνείδητα. Ο κόσμος δεν συνειδητοποιεί ότι έτσι μπορεί να επηρεαστεί η ψυχική σου κατάσταση, η οικογένειά σου και η απόδοσή σου.

Οι μόνοι άνθρωποι που πάντα με υποστήριζαν ήταν οι οπαδοί της Άρσεναλ. Εκεί, βίωσα ένα είδος τραύματος, σαν να μου είχε ξεριζωθεί το πάθος. Απεχθανόμουν το ποδόσφαιρο, αμφέβαλα για τον εαυτό μου και έφτασα στο σημείο να σκέφτομαι να το εγκαταλείψω.

Αναρωτιόμουν πώς μπορεί να είναι κάποιος τόσο αμείλικτος. Με αποκάλεσαν μέχρι και ως την μεγαλύτερη αποτυχία στην ιστορία της Premier League. Αλλά αρνήθηκα να μελαγχολήσω», είναι συγκλονιστικά τα λόγια του Πεπέ.

