Η Άρσεναλ έκανε το οικονομικό step up στην υπόθεση του Ρικάρντο Καλαφιόρι και βρίσκεται πλέον μια ανάσα από τη συμφωνία με την Μπολόνια.

Η Άρσεναλ κατάφερε να «ξεκολλήσει» με την υπόθεση του Ρικάρντο Καλαφιόρι και πλέον όλα δείχνουν happy end. Σύμφωνα με τις τελευταίες ενδείξεις από την Ιταλία, οι «κανονιέρηδες» ανέβασαν την πρόταση τους για τον κεντρικό αμυντικό της Μπολόνια που κατάφερε να ξεχωρίσει με τη Σκουάντρα Ατζούρα στα γήπεδα της Γερμανίας και πλέον απομένουν μονάχα μερικές λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί το deal.

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Άρσεναλ πλέον βρίσκεται μια ανάσα από την οριστικοποίηση του deal με τον Μπολόνια, καθώς τις τελευταίες ώρες υπήρξαν θετικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στους δύο συλλόγους. Η ομάδα του Λονδίνου φέρεται να προσφέρει ένα ποσό άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ, με την Μπολόνια να ετοιμάζεται να πει το μεγάλο «ναι» για να προχωρήσει οριστικά η υπόθεση.

Η Άρσεναλ από τη μεριά της τα έχει βρει σε όλα με τον Καλαφιόρι και εφόσον δώσει τα χέρια με την Μπολόνια, ο Ιταλός στόπερ θα υπογράψει πενταετές συμβόλαιο έως και το καλοκαίρι του 2029.

🚨🔴⚪️ Understand Arsenal are now close to reach total agreement with Bologna for Riccardo Calafiori!



Positive talks took place behind the scenes with player’s agent Alessandro Lucci on it.#AFC now confident to get it done.



Personal terms remain agreed, deal until June 2029. pic.twitter.com/sSrZZYnOga