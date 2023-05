Ο αρχηγός της Μάντσεστερ Σίτι, Ιλκάι Γκουντογκάν, παρέλαβε και σήκωσε το ένατο πρωτάθλημα στην ιστορία των Πολιτών μετά το ματς με την Τσέλσι.

Η Μάντσεστερ Σίτι μετά την ήττα της Άρσεναλ από την Νότιγχαμ Φόρεστ ήταν ήδη πρωταθλήτρια πριν καν νικήσει την Τσέλσι. Έπειτα από το ματς με τους Λονδρέζους ακολούθησε η απονομή του τροπαίου στους πρωταθλητές.

Ο αρχηγός, Ιλκάι Γκουντογκάν, παρέλαβε το ένατο πρωτάθλημα στην ιστορία των Πολιτών και το σήκωσε στον αέρα του Μάντσεστερ. Πέμπτο πρωτάθλημα της Σίτι στην εποχή του Πεπ Γκουαρδιόλα και τρίτο διαδοχικό.

Άξιο αναφοράς πως ο Ιλκάι Γκουντογκάν ήταν μέλος της Σίτι και στα πέντε πρωταθλήματα που κατέκτησαν οι Πολίτες την τελευταία εξαετία με τον Καταλανό τεχνικό στον πάγκο τους.

