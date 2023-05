Ο Μαρινάκης στον αγωνιστικό χώρο, συνεχάρη τον Κούπερ και τους παίκτες του (vids)

Μετά τη νίκη της Νότιγχαμ Φόρεστ επί της Αρσεναλ που σήμανε την παραμονή της στην Premier League, ο Βαγγέλης Μαρινάκης... μοίραζε σε όλους συγχαρητήρια.

Την παραμονή της στην Premier League εξασφάλισε απόψε (20/5) η Νότιγχαμ Φόρεστ, μετά το 1-0 που επικράτησε της Αρσεναλ και σε συνάρτηση με τα άλλα αποτελέσματα.

Στις εξέδρες του «Σίτι Γκράουντ» ήταν και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, που έζησε με μεγάλη αγωνία το παιχνίδι και μετά τη λήξη του κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο και ο ισχυρός άνδρας της Φόρεστ, όπως φυσικά και του Ολυμπιακού, συνεχάρη τον Στιβ Κούπερ και τους παίκτες του.

Την ίδια στιγμή είχε ήδη ξεκινήσει ένα μικρό... πάρτι, μεταξύ των φίλων της ομάδας και όλων στο club.

🎥 #NFFC are staying up!



Evangelos Marinakis, Steve Cooper and the players celebrate on the pitch. Freed From Desire is back! 😍 pic.twitter.com/1WjqCQL6RF