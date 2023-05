H FA τιμώρησε τον Γιούργκεν Κλοπ για τη συμπεριφορά του κόντρα στην Τότεναμ και τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική εκτός πάγκου συν ακόμα μία με αναστολή.

Ο Γιούργκεν Κλοπ δεν θα είναι στον πάγκο της Λίβερπουλ στο τελευταίο της ματς στο «Άνφιλντ» για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Ο Γερμανός τεχνικός τιμωρήθηκε από την πειθαρχικό επιτροπή της FA για τη συμπεριφορά του στο παιχνίδι με την Τότεναμ με αποκλεισμό μίας αγωνιστικής, συν ακόμα μία με αναστολή, ενώ θα πληρώσει πρόστιμο 80.000 ευρώ

Ο κόουτς των Reds δεν θα είναι στη «θέση» του στο ματς του Σαββάτου (20/5, 17:00) κόντρα στην Άστον Βίλα, το οποίο θα είναι το τελευταίο εντός έδρας ματς των Ρομπέρτο Φιρμίνο, Τζέιμς Μίλνερ, Ναμπί Κεϊτά και Άλεξ Οξλεϊντ Τσάμπερλεϊν ως ποδοσφαιριστές της Λίβερπουλ.

Jurgen Klopp has been given a two-game touchline and fined £75,000 following media comments he made after Liverpool’s Premier League game against Tottenham. pic.twitter.com/OWgAhkOc0M