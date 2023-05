Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε πως οι Ρομπέρτο Φιρμίνο, Τζέιμς Μίλνερ, Ναμπί Κεϊτά και Όξλεϊντ Τσάμπερλεϊν θα αποτελέσουν παρελθόν στο τέλος της σεζόν, καθώς τα συμβόλαια τους ολοκληρώνονται και δεν θα ανανεωθούν.

Ριζικές αλλαγές έρχονται στο ρόστερ της Λίβερπουλ. Οι Reds θα κάνουν ένα «rebuild» το καλοκαίρι και παρελθόν θα αποτελέσουν ποδοσφαιριστές που είχαν προσφέρει τα προηγούμενα χρόνια, άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο.

Σε αυτή την λίστα βρίσκονται οι Ρομπέρτο Φιρμίνο, Τζέιμς Μίλνερ, Ναμπί Κεϊτά και Άλεξ Όξλεϊντ Τσάμπερλεϊν. Τα συμβόλαια των τεσσάρων ποδοσφαιριστών ολοκληρώνονται το καλοκαίρι και όπως ανακοίνωσε επίσημα το κλαμπ δεν θα ανανεωθούν.

Όλοι τους ήταν μέλη του γκρουπ του Γιούργκεν Κλοπ που τα προηγούμενα χρόνια σήκωσαν από ένα πρωτάθλημα, Champions League, FA Cup, League Cup, Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, Super Cup εγχώριο και ευρωπαϊκό. Οι επί σειρά ετών Reds θα τιμηθούν από το κλαμπ στο τελευταίο του παιχνίδι στο Άνφιλντ κόντρα στην Άστον Βίλα (20/5, 17:00).

We can confirm Roberto Firmino, Naby Keita, James Milner and Alex Oxlade-Chamberlain will leave the club upon the expiry of their contracts this summer.



Special acknowledgements will be paid to the quartet at Anfield, with further tributes to follow at the end of the season.