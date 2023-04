Ο Γιούργκεν Κλοπ μετά το γκολ του Ντιόγκο Ζότα έτρεξε προς τον τέταρτο διαιτητή για να διαμαρτυρηθεί αλλά με αποτέλεσμα να πάθει... τράβηγμα.

Σε ένα ματς με εξέλιξη... θρίλερ η Τότεναμ ισοφάρισε σε 3-3 στο 90+3' αλλά ο Ντιόγκα Ζότα βρήκε δίχτυα στο 90+4', έκανε το 4-3 και χάρισε την νίκη στη Λίβερπουλ. Ο Γιούργκεν Κλοπ αμέσως μετά το buzzer-beater του Πορτογάλου, πήγε να διαμαρτυρηθεί στον τέταρτο διαιτητή αλλά τραυματίστηκε, ενώ έτρεχε προς το μέρος του! Φυσικά το βίντεο έγινε άμεσα viral στα Social Media.

Jurgen Klopp really pulled a hammy while celebrating in front of the fourth official 😅 pic.twitter.com/fyTGa0whOk