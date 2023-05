Ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού και νυν της Φούλαμ, Μάρκο Σίλβα, είναι υποψήφιος για κορυφαίος προπονητής της σεζόν μαζί με τους Γκουαρδιόλα, Αρτέρα, Χάου, Έμερι και Ντε Τζέρμπι.

Ο Μάρκο Σίλβα είναι ο προπονητής που οδήγησε την Φούλαμ ξανά στα σαλόνια της Premier League και ο αρχιτέκτονας της εξαιρετικής φετινής ομάδας των «Cottagers». To έργο του πρώην προπονητή του Ολυμπιακού αναγνωρίζεται στο Νησί και ως αποτέλεσμα είναι υποψήφιος για κορυφαίος προπονητής της σεζόν.

«Ανταγωνιστές» του Πορτογάλου είναι ο Πεπ Γκουαρδιόλα της Μάντσεστερ Σίτι, ο Μικέλ Αρτέτα της Άρσεναλ, ο Έντι Χάου που... αναμόρφωσε την Νιούκαστλ, ο Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι της φανταστικής την τρέχουσα σεζόν Μπράιτον και ο Ουνάι Έμερι που έκανε την Άστον Βίλα διεκδικήτρια ευρωπαϊκού εισιτηρίου. Η ψηφοφορία θα «τρέχει» μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα (22/5).

