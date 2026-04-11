Η Λίβερπουλ σήκωσε ξανά κεφάλι στην Premier League, καθώς επικράτησε 2-0 επί της Φούλαμ και έβαλε ξανά μπρος τις μηχανές για έξοδο στο επόμενο Champions League.

Εδώ και τέσσερις νίκες αγνοούσε τη νίκη σε Αγγλία κι Ευρώπη. Και η πρόσφατη εμφάνιση στο Παρίσι απέναντι στην Παρί έκανε επιτακτική την ανάγκη για αντίδραση από πλευράς των Reds. Έτσι κι έγινε, καθώς η Λίβερπουλ κλείδωσε τη νίκη από το πρώτο ημίχρονο κόντρα στη Φούλαμ και με το τελικό 2-0 παρέμεινε στην 5η θέση, φουλάροντας για έξοδο στο Champions League.

Αναγκασμένη να δείξει ξανά ένα καλό πρόσωπο μετά τα απανωτά «χτυπήματα» των τελευταίων εβδομάδων, η Λίβερπουλ μπήκε καλύτερα στον αγώνα και άγγιξε το γκολ σε προσπάθειες των Σαλάχ (13΄) και Χάκπο (20΄) στο πρώτο εικοσάλεπτο. Προoδευτικά ωστόσο οι Λονδρέζοι απέκτησαν μομέντουμ με ομοβροντία ευκαιρiών μέσα σε ένα τετράλεπτo, με κορυφαία το πλασέ του Μπομπ μέσα στην περιοχή που εξουδετέρωσε ο Μαμαρντασβίλι (32΄).

Πάνω ωστόσο που οι φιλοξενούμενοι είχαν αναθαρρήσει, η Λίβερπουλ απέκτησε το προβάδισμα. Στο 36΄ο Ενγκουμόχα ταλαιπώρησε τον αντίπαλό του με προσποιήσεις μέσα στην περιοχή και με υπέροχο πλασέ σημάδεψε το πλαϊνό δίχτυ για το 1-0. Το γκολ έδωσε ενέργεια στη Λίβερπουλ, η οποία χτύπησε ξανά τέσσερα λεπτά αργότερα. Στο 40΄συγκεκριμένα ο Χάκπο έστρωσε τη μπάλα στον Σαλάχ και ο τελευταίος με μονοκόμματο πλασέ βρήκε γωνία για το 2-0 των Reds που έκλεισαν ιδανικά το ημίχρονο.

Έχοντας αποκτήσει ένα ασφαλές προβάδισμα, η Λίβερπουλ έκανε διαχείριση δυνάμεων στο β΄μέρος ενόψει και της ρεβάνς στο Champions League απέναντι στην Παρί όπου θα κληθεί να ανέβει ένα... βουνό για να την αποκλείσει. Κι αφού το άστοχο πλασέ του αμαρκάριστου Σμιθ Ρόου στο 78΄ δεν την έβαλε σε μπελάδες, η Λίβερπουλ πήρε σβηστά το τρίποντο και συνεχίζει δυναμικά τη μάχη για την ευρωπαϊκή έξοδο.

Λίβερπουλ (Άρνε Σλοτ): Μαμαρντασβίλι, Φρίμπονγκ (69΄Ίσακ), Κονατέ, Φαν Ντάικ, Ρόμπερτσον, Σομποσλάι, Τζόουνς (46΄Χράφενμπερχ), Ενγκουμόχα (69΄Ίσακ), Σαλάχ (90΄Ενιόνι), Βιρτζ (68΄Μακ Άλιστερ), Χάκπο

Φούλαμ (Μάρκο Σίλβα): Λένο, Καστάνιε, Άντερσεν, Μπάσεϊ, Ρόμπινσον (69΄Σεσενιόν), Μπέργκε, Ιγουόμπι, Γουίλσον (80΄Τσουκουέζε), Κινγκ (46΄Σμιθ Ρόου), Μπομπ (46΄Λούκιτς), Ροντρίγκο (80΄Χιμένες)

1. Άρσεναλ - 70 βαθμοί (32 ματς)

2. Μάντσεστερ Σίτι - 61 βαθμοί (30 ματς)

3. Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - 55 βαθμοί (31 ματς)

4. Άστον Βίλα - 54 βαθμοί (31 ματς)

5. Λίβερπουλ - 52 βαθμοί (32 ματς)

6. Τσέλσι - 48 βαθμοί (31 ματς)