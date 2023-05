Ο Ζοάο Κανσέλο δεν θα συνεχίσει στην Μπάγερν Μονάχου μετά το τέλος της σεζόν και η Άρσεναλ τον έχει στη λίστα της για την αναβάθμιση του δεξιού άκρου της άμυνας της.

Σαν «βόμβα» έσκασε τον Ιανουάριο η «μετακόμιση» του Ζοάο Κανσέλο από την Μάντσεστερ Σίτι στην Μπάγερν Μονάχου, με τη μορφή δανεισμού, όμως ο «γάμος» τους δεν θα... στεριώσει. Ο Πορτογάλος ακραίος μπακ - χαφ μετράει μέχρι στιγμής με τους Βαυαρούς ένα γκολ και έξι ασίστ σε 19 εμφανίσεις, όμως δεν βρίσκεται στα πλάνα του Τόμας Τούχελ για την ερχόμενη σεζόν και δεν θα ενεργοποιηθεί η ρήτρα των 70 εκατομμυρίων ευρώ για την αγόρα του.

Ο 28χρονος αμυντικός δύσκολα θα συνεχίσει στην Μάντσεστερ Σίτι και η Άρσεναλ περιμένει στη... γωνία. Σύμφωνα με τον Ματ Λο της Telegraph οι Κανονιέρηδες τον έχουν ψηλά στη λίστα τους και τον θεωρούν ιδανική αναβάθμιση για την δεξιά πτέρυγα. Θυμίζουμε πως την προηγούμενη σεζόν οι Λονδρέζοι πήραν από τους Πολίτες τον Γκάμπριελ Ζεσούς και τον Ολεκσάντρ Ζιντσένκο.

Φυσικά η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα δεν «παίζει» μόνη της για τον Ζοάο Κανσέλο και στο «κυνήγι» της απόκτησης του Πορτογάλου βρίσκεται η Μπαρτσελόνα.

