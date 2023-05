Άδοξο τέλος θα έχει η θητεία των Σαντιό Μανέ και Ζοάο Κανσέλο στην Μπάγερν Μονάχου, καθώς όπως αναφέρει το γερμανικό «Sky Sports» η διοίκηση των Βαυαρών έχει αποφασίσει να χωρίσει δρόμους και με τους δύο σταρ στο τέλος της σεζόν.

Μετακόμισαν στη Βαυαρία μετά βαΐων και κλάδων, αλλά σύντομα θα αποτελέσουν παρελθόν. Σαντιό Μανέ και Ζοάο Κανσέλο, τα δύο ηχηρά μεταγραφικά αποκτήματα της Μπάγερν στην περασμένη θερινή και χειμερινή περίοδο αντίστοιχα, μετρούν μέρες στο Μόναχο και αναμένεται να αποχωρήσουν μόλις ολοκληρωθεί η σεζόν καθώς η διοίκηση του κλαμπ δεν τους υπολογίζει για την επόμενη μέρα με τον Τόμας Τούχελ στο τιμόνι.

Όπως αναφέρει το γερμανικό «Sky Sports», το ποτάμι δεν γυρίζει για τον Σενεγαλέζο επιθετικό, για τον οποίο υπήρχε έτσι κι αλλιώς αμφισβήτηση και πριν από το σοβαρό επεισόδιο με τον Λερόι Σανέ. Ούτε η συνύπαρξη με τον Τούχελ φαίνεται πως είχε αποτέλεσμα προκειμένου να βγάλει και πάλι τον καλύτερο εαυτό του και το τελευταίο ματς κόντρα στην Σάλκε (6-0) στο οποίο πέρασε ως αλλαγή μόλις για τα τελευταία πέντε λεπτά, επιβεβαιώνει σύμφωνα με τους Γερμανούς ότι ο πρώην επιθετικός της Λίβερπουλ δεν έχει μέλλον στον σύλλογο.

Ο Μανέ πήρε μεταγραφή από τους Reds αντί 32 εκατ. ευρώ το καλοκαίρι του 2022 και πλέον δεν αποκλείεται να επιστρέψει στην Premier League, αφού το βαρύ κασέ του (20 εκατ. ευρώ τον χρόνο) δύσκολα θα το καλύψει ομάδα εκτός Νησιού. Ενδιαφέρουσες επιλογές σύμφωνα με το γερμανικό «Sky» είναι η Νιούκαστλ που όπως όλα δείχνουν θα βρίσκεται στο επόμενο Champions League, αλλά και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Την ίδια ώρα, η περίπτωση του Κανσέλο μοιάζει επίσης τελειωμένη, αλλά και πιο εύκολη να αντιμετωπιστεί. Ο Πορτογάλος μπακ αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από τη Μάντσεστερ Σίτι τον Ιανουάριο και με οψιόν αγοράς στα 70 εκατομμύρια ευρώ η οποία είναι προαιρετική, δύσκολα η Μπάγερν θα τον εντάξει μόνιμα στο ρόστερ της ακόμα κι αν οι ιθύνοντες της Σίτι είναι διατεθειμένοι να διαπραγματευτούν ώστε να πέσει η ρήτρα στην τάξη των 30-40 εκατομμυρίων ευρώ. Κι αυτό διότι δεν έχει ικανοποιήσει ιδιαίτερα με την απόδοση και την παρουσία του, με μόλις ένα γκολ και έξι ασίστ σε 19 συμμετοχές. Σημειώνεται ότι το όνομα του Κανσέλο έχει «παίξει» δυνατά το περασμένο διάστημα για την Μπαρτσελόνα.

