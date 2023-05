Η Λούτον γύρισε την εις βάρος της κατάσταση, νίκησε με 2-0 στη ρεβάνς με τη Σάντερλαντ και πήρε το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό ανόδου στο «Wembley».

Η Λούτον είναι η πρώτη ομάδα που προκρίθηκε στον τελικό ανόδου της Premier League. Οι Hatters στη ρεβάνς της ήττας τους με 2-1 από τη Σάντερλαντ νίκησαν εντός έδρας με 2-0 και έγιναν οι πρώτη φιναλίστ του τελικού του «Wembley». Η ομάδα του Ρομπ Έντουαρντς θα αντιμετωπίσει στις 26 Μαΐου την νικήτρια του Μίντλεσμπρο - Κόβεντρι (17/5, 22:00), το οποίο δεν είχε νικητή στο πρώτο ματς (0-0).

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 10' με κεφαλιά του Όσχο και στο 43' o Λόκιερ με δική του κεφαλιά μετά από φάση διαρκείας έκανε το 2-0, το οποίο η Λούτον διαφύλαξε μέχρι το φινάλε. Η Λούτον έχει να αγωνιστεί στην πρώτη κατηγορία του Νησιού από το 1992 και στην «περιπλάνηση» της έφτασε μέχρι τη non-League, από την οποία επέστρεψε το 2014.

