Συναγερμός... τέλος στη Μάντσεστερ Σίτι όσον αφορά τον Κέβιν Ντε Μπρόινε, ο οποίος απουσίασε από τα δύο τελευταία παιχνίδια των Πολιτών, αλλά επιστρέφει στη δράση και θα δώσει το «παρών» στον ημιτελικό του Champions League κόντρα στη Ρεάλ.

Εκπνοή ανακούφισης από τον Πεπ Γκουαρδιόλα! Ο Καταλανός είδε έναν από τους επιδραστικούς παίκτες της φαρέτρας του, τον Κέβιν Ντε Μπρόινε να δίνει... ρεσιτάλ στη μάχη τίτλου κόντρα στην Άρσεναλ, αλλά στη συνέχεια να μένει εκτός εξαιτίας μερικών ενοχλήσεων.

Και με τη Μάντσεστερ Σίτι έτοιμη να μπει στην πιο κρίσιμη καμπή της σεζόν, αφού βρίσκεται στην τελική ευθεία όσον αφορά την Premier League και μετρά αντίστροφα για τους ημιτελικούς του Champions League απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης (09/05), οι Πολίτες εύλογα ανησύχησαν.

Όλα καλά εν τέλει ωστόσο, μιας και ο Πεπ γνωστοποίησε πως ο Βέλγος πλέον προπονείται κανονικά και πως θα είναι έτοιμος για τη «μονομαχία» με τους Μαδριλένους ενώ είναι πιθανό να συμμετάσχει και στο παιχνίδι απέναντι στη Λιντς (06/05).

Manchester City manager Pep Guardiola confirms Kevin De Bruyne is in contention to play against Leeds tomorrow.#MCFC #LUFC



