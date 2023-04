Κλοπ: «Αν δεν κάνουμε φέτος κάτι υπέροχο, θα μας θυμούνται για το 7-0 κόντρα στη Γιουνάιτεντ»

Για τον στόχο της Λίβερπουλ στο φινάλε της φετινής περιόδου μίλησε ο Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος παράλληλα χάρισε τρομερή ατάκα για την επτάρα κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Τα περιθώρια στενεύουν επικίνδυνα για τη Λίβερπουλ, η οποία χρειάζεται κάθε βαθμό που μπορεί να περισυλλέξει μέσα στις τελευταίες έξι αγωνιστικές του πρωταθλήματος προκειμένου να έχει ελπίδες για το «τρένο» της πρώτης τετράδας.

Και το επόμενο τεστ των Reds βρίσκει απέναντι την Τότεναμ σε μια καθοριστική αναμέτρηση που μπορεί να κρίνει τη συμμετοχή τους στο Champions League της νέας περιόδου.

Μιλώντας για την αστάθεια που έχει χαρακτηρίσει την ομάδα του τη φετινή σεζόν, ο Γιούργκεν Κλοπ προέτρεψε τους ποδοσφαιριστές να κάνουν κάτι «υπέροχο» στα ματς απομένουν, χαρίζοντας παράλληλα και τρομερή ατάκα για το εκκωφαντικό 7-0 κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

«Φέτος, αν δεν κάνουμε κάτι υπέροχο, θα μας θυμούνται για το 7-0 κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Τη φετινή σεζόν είχαμε κάποιες καλές στιγμές, όμως γενικά είχαμε έλλειψη σταθερότητας και αυτό πρέπει να αλλάξουμε» ανέφερε ο Γερμανός τεχνικός στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου.

🗣 "This season, if we don't do something really special, we will be remembered for the 7-0 against Manchester United."



Jurgen Klopp reflects on Newcastle's high-scoring game against Tottenham and looks back at Liverpool's high-scoring games pic.twitter.com/ch1KQJ6fW4